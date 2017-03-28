В Пыхья-Таллиннe приступили к работе парковые смотрители

В Пыхья-Таллинне приступили к работе парковые смотрители, в чьи обязанности входит поддержание порядка на территории Штромки и Коплиского парка и оказание помощи их посетителям.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, средства, необходимые для приема на работу парковых смотрителей освободились в бюджете районной управы за счет урезания расходов на проведение массовых мероприятий и праздников. Решение об этом приняли сами жители района, которые высказались в ходе состоявшегося в прошлом году опроса за увеличение расходов на благоустройство парков, пляжей и улиц за счет сокращения финансирования публичных мероприятий. В связи с этим было упразднено рабочее место сотрудника, который ранее занимался их организацией.

”Присутствие парковых смотрителей поможет предотвратить захват скамеек распивающими алкогольные напитки или употребляющими наркотики компаниями, соседство с которыми неприемлимо для других находящихся в парке людей. В парках все должны чувствовать себя в безопасности, в том числе пожилые люди и семьи с детьми. Парковые смотрители сделают все, чтобы отдых людей не был испорчен”, — сказал Кальюлайд.

Старейшины Пыхья-Таллинна добавил, что прием на работу смотрителей поможет сократить расходы на устранение последствий вандализма и ремонт городского имущества. Тем более, что в этом году парковую зону Штромки и Коплиский парк ждет масштабная реконструкция. В том числе планируется также заменить скамейки, мусорные ящики и кабины для переодевания.

Пыхья-таллиннские парковые смотрители прошли соответствующий инструктаж и обучение под руководством сотрудников полиции и парка Кадриорг. При составлении их рабочего графика будет учитываться интенсивность использования парков, в том числе во время проведения мероприятий, в дни государственных праздников и т.д. В случае необходимости рабочий график смотрителей будет оперативно скорректирован.

В обязанности парковых смотрителей войдет прежде всего обеспечение порядка на территории Штромки и Коплиского парка, а также выполнение простых работ по благоустройству парков, например очистка дорожек и газонов от бытового мусора и сломанных веток.