В Пыхья-Таллинне приступил к работе Совет пожилых людей

Пыхья-Таллиннская районная управа сформировала первый в Таллинне совет пожилых людей, цель которого — обеспечение учета интересов людей пенсионного возраста и их привлечение к процессу принятия важных решений.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, сидящим в своих кабинетах чиновникам трудно понять, в чем заключаются нужды и проблемы жителей района, поэтому люди должны иметь возможность влиять на принимаемые решения.

”Документы никогда в жизни не заменят людей. В качестве примера можно привести металлические скамейки на Штромке, которые красивы и прочны, но сидеть на них очень неудобно. Для бюджета, конечно, хорошо, так как если на скамейках никто не сидит, то они и не портятся. На эту проблему обратили наше внимание местные пенсионеры и в результате скамейки будут переделаны. Недавно мы пригласили пожилых людей на прогулку по Коплискому парку и получили от них несколько идей, которые будут учтены в ходе реконструкции парка. Вывод — с людьми надо советоваться”, — сказал Кальюлайд.

В первом собрании Совета пожилых людей Пыхья-Таллинна приняли участие руководство и специалисты районной управы, представители Таллиннского горсобрания и объединений пенсионеров, а также пожилые жители района, приглашенные по случайной выборке.

На первой встрече было решено, что в ближайшее время совет сосредоточится на обсуждении вопросов, связанных с реконструкцией трамвайных путей, строительством спорткомплекса на ул. Сыле, а также приведением в порядок Штромки и Коплиского парка. Цель — добиться соблюдения интересов пожилых людей при выполнении вышеназванных работ.

На первое собрание пришла и вице-мэр Таллинна Мерике Мартинсон, которая напомнила, что впервые идея создания советов пожилых людей была высказана несколько лет назад Эстонским союзом объединений пенсионеров.

”Я поддержала эту идею и рекомендовала старейшинам районов создать подобные советы. Но, к сожалению, призыв так и остался призывом. Поэтому я очень рада, что Пыхья-Таллинн взял инициативу в свои руки. Надеюсь, что теперь нуждам пожилых людей будет уделяться еще больше внимания и желаю приступившему к работе совету сил, успехов и много хороших идей”, — сказала Мерике Мартинсон.

Собрания Совета пожилых людей Пыхья-Таллинна будут проходить не реже, чем раз в квартал. На каждую встречу будут приглашаться по случайной выборке живущие в Пыхья-Таллинне пожилые люди.

При районной управе Пыхья-Таллинна уже в течение полугода действует и другой совещательный орган — Круглый стол молодежи. Одним из первых проектов Круглого стола стала благотворительная акция по доставке одиноким пенсионерам на дом пакетов помощи.