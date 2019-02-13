В Пыхья-Таллинне построят новый скейт-парк

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, строительства нового скейт-парка пыхья-таллиннцы ждут уже около трех лет.

”Хорошо, что в этом году новый скейт-парк будет наконец построен. В Пыхья-Таллинне уделяется большое внимание досугу молодежи — открыт спортивный центр на ул. Сыле, на площади Пельгулинна созданы возможности для активного отдыха, принято решение о строительстве нового здания для Коплиского дома молодежи, при планировании реконструкции коплиских парков учитываются интересы юных жителей района”, — перечислил Кальюлайд.

При строительстве новой площадки также будут учтены пожелания любителей экстремальных видов спорта. Согласно первоначальным планам, скейт-парк будет построен уже предстоящим летом.

”Пыхья-Таллинн — единственный на сегодняшний день столичный район, где нет современного скейт-парка. Мы намерены исправить этот недочет. Работы начнутся уже весной и по оптимистичному прогнозу в первой половине лета новый скейт-парк можно будет использовать. Пыхья-таллиннская молодежь получит еще одну возможность для активного проведения досуга”, — сказал вице-мэр таллинна Вадим Белобровцев.

Строительство скейт-парка обойдется городу примерно в 35 тысяч евро. Точная стоимость проекта выяснится после проведения консультаций со специалистами и проведения соответствующего тендера.