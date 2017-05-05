В Пыхья-Таллинне подвели итоги сбора идей

На состоявшейся в четверг, 4 мая, в центре культуры ”Сальме” конференции ”Позитивный Пыхья-Таллинн” были подведены итоги сбора идей, проходившего в районе в марте и апреле. В рамках конференции прошла также дискуссия баллотирующихся в Пыхья-Таллинне политиков, в которой приняли участие представители Центристской и Свободной партий, избирательного союза ”Свободный гражданин Таллинна” и партии EKRE.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, сбор идей был организован за счет бюджетных средств города и поэтому было решено предоставить полученную информацию всем заинтересованным в этом политическим силам.

”Я направил приглашения представителям других партий, так как считаю, что собранная за счет города информация об ожиданиях и желаниях жителей района должна быть доступной для всех политиков. Партии и избирательные союзы могли бы при составлении своих предвыборных программ исходить из результатов проведенного сбора идей”, — сказал Кальюлайд.

Старейшина Пыхья-Таллинна добавил, что на приглашение откликнулись и приняли участие в дискуссии три партии и один избирательный союз. IRL и Партия реформ ответили отказом, а представитель Социал-демократической партии не смог прийти из-за необходимости присутствовать на заседании горсобрания.

Панельная дискуссия сосредоточилась на вопросах планирования дорожного движения, благоустройства, роли районной управы и привлечения местных жителей к процессу принятия решений. Также участники дискуссии затронули тему обмена шприцев в районе. В рамках проекта ”Позитивная программа 2018-2022” в Пыхья-Таллинне было собрано более 1600 идей и предложений. Большая часть из них касалась вопросов благоустройства, дорожного ремонта, проведения досуга, общественного транспорта и безопасности. Районная управа систематизировала представленные предложения и передала их Таллиннскому горсобранию.

”Какие из этих идей будут реализованы — зависит от того, кого уполномочат этим заниматься жители города на осенних выборах в местные самоуправления. Это решение за них никто не примет”, — подчеркнул Кальюлайд.

В ходе сбора идей в Пыхья-Таллинне прошло 16 встреч с местными жителями, также предложения собирались в торговых центрах, на собраниях Совета пожилых людей и Круглого стола молодежи Пыхья-Таллинна и во время встреч с представителями различных обществ, НКО и учебных заведений. В ряде мест были открыты стационарные пункты сбора идей. Многие предложения поступили также по телефону и посредством интернета.