В Пыхья-Таллинне открылся новый социальный центр
В Пыхья-Таллинне во вторник торжественно открыли новый социальный центр, строительство которого обошлось городу в 965 000 евро, сообщает управа района.
В Пыхья-Таллинне во вторник торжественно открыли новый социальный центр, строительство которого обошлось городу в 965 000 евро, сообщает управа района.
Социальный центр переехал из тесных и амортизированных помещений на ул. Малева по адресу ул. Сыле, 61а, в помещения, которые ранее занимал Департамент гражданства и миграции. Новое месторасположение гораздо удобнее прежнего — рядом находится Коплиская поликлиника и несколько остановок общественного транспорта.
”Открытие социального центра очень важная новость для нашего района. В течение последних 25 лет в Эстонии на первое место ставилась финансовая политика. Сегодня Эстония стала богаче и пришло время уделить больше внимания социальной политике. Это касается и Пыхья-Таллинна. Вскоре по соседству с социальным центром начнется строительство новой поликлиники, завершится реконструкция Пыхья-Таллиннского социального дома, также планируется строительство муниципального жилья, на очереди и другие проекты, связанные с социальной сферой. Это правильно и город должен продолжить движение в этом направлении”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.
Основательно отремонтированные помещения обеспечат лучшие условия как клиентам социального центра, так и его сотрудникам. Свои возможности расширили как дневной центр пожилых людей, так и детский центр.
Клиенты смогут пользоваться новыми душевыми и баней, а также многочисленными специализированными помещениями для занятий по интересам. Для детей в новом здании оборудованы небольшой спортзал, отдельная столовая и комната для игр. Список услуг широкий — от парикмахера до массажера, также пожилые люди имеют возможность посещать различные кружки, учить языки, читать книги, газеты и журналы, пользоваться интернетом и многое другое.
Детям предлагается помощь в учебе, предоставляются возможности для проведения досуга и занятий спортом, а также, при необходимости, питание.
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