В Пыхья-Таллинне открылся новый социальный центр

Социальный центр переехал из тесных и амортизированных помещений на ул. Малева по адресу ул. Сыле, 61а, в помещения, которые ранее занимал Департамент гражданства и миграции. Новое месторасположение гораздо удобнее прежнего — рядом находится Коплиская поликлиника и несколько остановок общественного транспорта.

”Открытие социального центра очень важная новость для нашего района. В течение последних 25 лет в Эстонии на первое место ставилась финансовая политика. Сегодня Эстония стала богаче и пришло время уделить больше внимания социальной политике. Это касается и Пыхья-Таллинна. Вскоре по соседству с социальным центром начнется строительство новой поликлиники, завершится реконструкция Пыхья-Таллиннского социального дома, также планируется строительство муниципального жилья, на очереди и другие проекты, связанные с социальной сферой. Это правильно и город должен продолжить движение в этом направлении”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Основательно отремонтированные помещения обеспечат лучшие условия как клиентам социального центра, так и его сотрудникам. Свои возможности расширили как дневной центр пожилых людей, так и детский центр.