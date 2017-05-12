В Пыхья-Таллинне открыли новые тропы движения

Церемония открытия первых в Эстонии внутригородских троп движения прошла вчера возле главного входа в Коплиский парк. Всего в Пыхья-Таллинне появятся три новые тропы движения, значится в пресс-релизе.

После речей и вкручивания символических шурупов в установленный на перекрестке улиц Пельгуранна и Копли инфостенд собравшиеся отправились на совместную прогулку по маршруту Коплиский парк — Штромка — площадь Пельгулинна — ул. Копли. Речь идет о самой протяженной из открывшихся троп движения, ее длина составляет 5,7 км. Другая тропа длиной 3,7 км расположена в Копли и проходит через Коплиские линии. Тропа Ноблесснера в Каламая (3,4 км) проходит через парк Каламая, Летную гавань и территорию Батарейной морской крепости. Ее разметка задержалась на пару недель в связи с обрушением крыши на территории Батарейной крепости.

Создание троп движения поддержали целевой фонд Eesti Terviserajad и предприятие BLRT Grupp, представители которых присутствовали и на церемонии открытия. В первой прогулке по внутригородской тропе приняли также участие юные футболисты из пыхья-таллиннского клуба ”Вольта”.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, тропы движения, в отличие от, например, расположенных в лесопарке Мериметса троп здоровья, предназначены не для спорта, а, скорее, для прогулок и скандинавской ходьбы. Кроме того, это еще и хорошая возможность открыть для себя новые места и лучше узнать родной город.

Создание троп движения обошлось примерно в 10 000 евро.