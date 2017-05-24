24.05.2017, 17:45

В пятницу в районе площади Вабадузе будут проходить киносъемки

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rus.delfi.ee
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Vabaduse väljaku aerofoto
Vabaduse väljaku aerofotoFoto: Ilmar Saabas

В связи со съемками кинофильма ”Rohelised kõutsid” ("Зеленые котяры") в пятницу, 26 мая, с 13 до 16 часов в районе площади Вабадузе в Таллинне — на Пярнуском шоссе, бульварах Эстония и Каарли — могут образовываться небольшие заторы, сообщает Раэпресс.

В заторы может попасть и общественный транспорт. Ситуация вызвана тем, что хотя съемки должны происходить в обычной жизненной ситуации, необходимо обеспечить безопасность актеров и каскадеров.

Поэтому всех, кто может оказаться во время съемок в этом районе, просят быть внимательными и соблюдать указания регулировщиков.

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