В пятницу ученики эстонских и русских школ соревнуются в чтении стихов Пушкина

В рамках Дней русского просвещения в пятницу, 17 февраля, с 14:30 до 19:00 в Гимназии Густава Адольфа состоится финал конкурса чтецов среди таллиннских школьников.

Ученики столичных эстонских и русских школ прочтут стихи Пушкина, а лучшие исполнители будут награждены призами. На мероприятии также выступят гости из Нарвы.

Значительная часть программы Дней русского просвещения в этот раз посвящена жизни и творчеству А. С. Пушкина — в этом году со дня смерти поэта исполняется 180 лет.