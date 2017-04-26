В пятницу состоится церемония вручения юбилейной Пушкинской премии Эстонии

28 апреля в Белом зале гостиницы Park Inn by Radisson Meriton Hotel Tallinn состоится церемония вручения Х юбилейной Пушкинской премии Эстонии — ”русистского Оскара”, единственной награды республики, адресованной исключительно преподавателями и учителям русского языка.

В этот раз мероприятие пройдет с особой торжественностью. В Белом зале Meriton соберутся приглашенные со всех уголков Эстонии в смокингах и вечерних платьях, и под аккомпанемент белого рояля будут оглашены ”юбилейные” лауреаты престижной награды.

По словам Инги Мангус, директора Института Пушкина и председателя Эстонской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (ЭстаПРЯЛ), 10 лет назад идея создания такого проекта носилась в воздухе: "Всем хотелось чего-то своего, чего-то от ”русского языка”. Мысль была в том, чтобы создать некую награду, с одной стороны достаточно академическую, с другой стороны — с некими традициями. А вот родилась Премия случайно, в одной из бесед со школьными учителями. Тут-то и пришлось кстати имя Александра Сергеевича. Вот вам и академичность и русский язык и традиция!”

Пушкинская премия была учреждена Институтом Пушкина (Эстония) для того, чтобы отметить труд, морально поддержать и материально поощрить наиболее талантливых и инициативных педагогов-русистов Эстонии. Награда присуждается учителям русского языка республики в номинациях ”Учитель русского языка как родного” и ”Учитель русского языка как иностранного”. Также в разные годы были присуждены номинации ”Русский язык как дело жизни” и ”Русский язык в воскресной школе”.

По традиции Премию вручают известные в ”русистском” мире люди, так или иначе связанные с именем А.С. Пушкина. В этом году вручать почетную награду будет В.Г. Костомаров, академик Российской академии образования, президент Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина (Москва). Именно Костомаров в далеком 1973 году был инициатором создания одного из ведущих мировых вузов в сфере преподавания русского языка, а потом стал его первым ректором и президентом.

За 10 лет Пушкинскую премию Эстонии получили многие энтузиасты своего дела. Среди них университетские ученые, авторы учебников по русскому языку, руководители общественных организаций русистов, учителя воскресных школ, исследователи творчества А.С. Пушкина и многие другие. При этом объединяет их всех одно качество — все они преподаватели русского языка!