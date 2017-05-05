В пятницу Ратас посетит Южную Эстонию

Сегодня премьер-министр Юри Ратас находится в поездке по Валгамаа, Вырумаа и Пыльвамаа, где встретится с местными предпринимателями и руководителями волостей.

Рабочий день премьер-министр начнет в гимназии Отепя, где встретится с преподавателями и учащимися и проведет урок обществоведения.

В первой половине дня премьер-министр посетит в Вырумаа лидирующее промышленное предприятие Южной Эстонии AS Antsla-Inno.

Во второй половине дня премьер-министр навестит производственный комплекс Värska Vesi AS. Затем премьер-министр Ратас отправится в волость Меремяэ, где встретится с местными предпринимателями и руководителями волости, после чего отправится в культурный центр Вярска, чтобы обменяться мнениями с руководителями самоуправлений Вярска и Микитамяэ и местными жителями.