В пятницу полиция усилит наблюдение за движением на шоссе Таллинн-Нарва
В пятницу, 17 августа, полицейские патрули будет осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения на шоссе Таллинн-Нарва.
В пятницу, 17 августа, полицейские патрули будет осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения на шоссе Таллинн-Нарва.
Усиленное патрулирование будет осуществляться на отрезке от 70 до 180 км шоссе, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.
В начале августа ведомство сообщило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году.
С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек — больше, чем за весь 2017 год.
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