В пятницу полиция усилит наблюдение за дорожным движением на Сааремаа
В пятницу, 31 августа, полицейские патрули будут осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения на острове Сааремаа.
В пятницу, 31 августа, полицейские патрули будут осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения на острове Сааремаа.
Усиленное патрулирование будет осуществляться на шоссе, ведущем из Курессааре на полустров Сырве, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны, передает rus.err.ee.
В начале августа ведомство сообщило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году.
С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек — больше, чем за весь 2017 год.
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