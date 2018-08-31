31.08.2018, 11:45

В пятницу полиция усилит наблюдение за дорожным движением на Сааремаа


rus.delfi.ee
EST
Politsei kiirust mõõtmas
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В пятницу, 31 августа, полицейские патрули будут осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения на острове Сааремаа.


Усиленное патрулирование будет осуществляться на шоссе, ведущем из Курессааре на полустров Сырве, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны, передает rus.err.ee.

В начале августа ведомство сообщило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году.

С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек — больше, чем за весь 2017 год.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Delfi, Õhtuleht и другие издания Ekspress Grupp второй раз за два дня стали жертвой кибератаки

31.08.2018
Сегодня примерно в 11:30 произошла очередная кибератака на издания Ekspress Grupp, которая закончилась приблизительно в 14 часов. Из-за атаки был и может быть до сих пор затруднен доступ к изданиям концерна (Delfi, EPL, Eesti Ekspress, Õhtuleht).
Подробнее





ВИДЕОСЮЖЕТ | В Петербурге жестоко и подло орудует банда АУЕ-подростков: нападают со спины, избивают пожилых, громят ларьки

31.08.2018
В Санкт-Петербурге появилась банда подростков из движения АУЕ (”арестантский уклад един), которая стаей нападает на людей. Самым громким стало ЧП 24 августа, когда группа юных АУЕшников напала на петербуржцев, отдыхающих в Таврическом саду и продолжила избивать прохожих, двигаясь по городу, пишет "МК". Проблема так называемых АУЕшников затронула и Эстонию. Об этом ранее писал Delfi.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €



Ельцин предлагал Клинтону тайную сделку: сделаем так, чтобы страны Балтии и Украина не попали в НАТО

31.08.2018
Согласно документам, на саммите в Хельсинки 21 марта в 1997 году президент России Борис Ельцин предлагал президенту США Биллу Клинтону заключить тайное соглашение, согласно которому НАТО не расшириться ни в одну страну бывшего СССР.
Подробнее