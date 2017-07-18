В пятницу начнется реконструкция таллиннской улицы Кулднока

В пятницу, 21 июля, начинается реконструкция улицы Кулднока, сообщает Раэпресс.

В ходе реконструкции будет создан тротуар по обе стороны на участке от улицы Мустамяэ до Лиллекюлаской гимназии, а дальше — до улицы Моони — тротуар вдоль нечетных номеров домов. Осовременено будет уличное освещение, приведены в порядок трассы водоснабжения и канализации, в том числе ливневой. Проезжая часть между домом № 7 и улицей Моони станет односторонней. На улице появятся 75 парковочных мест. Договорная стоимость работ — 700 тысяч евро. Срок их завершения — 20 октября.

Во время реконструкции улица будет закрыта для обычного транспорта. Доступ будет обеспечиваться лишь транспорту местных жителей и специального назначения.