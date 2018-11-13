13.11.2018, 14:05

В пятницу на Ратушной площади откроется рождественский рынок

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rus.delfi.ee
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Tallinna Raekoja platsi jõuluturg
Tallinna Raekoja platsi jõuluturgFoto: Madis Veltman

В пятницу, 16 ноября, в 17:00 на Ратушной площади будут зажжены огни рождественской ели, а старейшина района Кесклинн откроет рождественский рынок, сообщает управа Кесклинна.

”На рождественском рынке около ста продавцов каждый день будут с 8 утра до позднего вечера предлагать разнообразные рождественские товары, начиная от горячих напитков и заканчивая предметами рукоделия. В пятницу и субботу с 17 до 19 и в воскресенье с 12 до 14 на рынке будет проходить культурная программа, а на новый год приготовлена специальная программа с выступлением ансамбля Regatt. К первому Адвенту на рынок приедет Дед Мороз. До этого времени можно писать ему письма и оставлять их в почтовом ящике домика Деда Мороза. Приглашаем всех прийти на рынок и насладиться рождественской атмосферой”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В центре рождественского рынка стоит ель, которая впервые была привезена на площадь из Таллинна. Специалисты отдела городской среды Управы района Кесклинн в результате поисков по всей Эстонии нашли эту ель в районе Кристийне. На Ратушной площади она была установлена в прошлый четверг. Отвечающая за поиски и украшение ели Кюлли Аннус отметила, что ель наряжают примерно неделю, так как на 15-метровое дерево нужно повесить сотни украшений и тысячи лампочек.

”Протяженность одних только гирлянд с LED-лампочками составляет около километра. На ель также повесят еще один километр гирлянд, которые соединят сотню красных сердец, внутри каждого из которых будет по 120 огней. Всего на елке зажжется около 22 000 огней. Кроме этого, на ней будут елочные шары кремового цвета и шары с красными и золотыми огнями внутри”, — отметила Аннус.

Огни ели будут зажжены в пятницу, в 17:00, когда старейшина района Кесклинн Владимир Свет объявит рождественский рынок открытым. После этого будет концерт. Рождественский рынок будет открыт до 7 января следующего года, а рождественская ель простоит еще на месяц дольше.

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