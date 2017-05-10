В пятницу на площади Башен откроется Таллинский цветочный фестиваль

В пятницу, 19 мая, в 17 часов в парке на площади Башен в Таллинне вновь откроется традиционный международный Таллинский цветочный фестиваль. Темы этого года: "Семейный сад" и "Одноцветный сад".

Как сообщил заведующий парком Кадриорг Айн Ярве, участники фестиваля из нашей страны и из-за рубежа будут представлены 31 тематическим садом, сообщает Раэпресс. Фестиваль завершится 25 августа премированием лучших. Информация и фотоснимки фестивальных садов можно найти на сайте www.kadriorupark.ee. Все мероприятия фестиваля для посетителей бесплатны.