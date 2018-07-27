В пятницу Марс вступит в противостояние с Солнцем и состоится уникальное лунное затмение

27 июля состоится уникальное лунное затмение — оно будет самым продолжительным в XXI веке, а Луна во время него на небе сблизится с Марсом и окрасится в багровый цвет.

Вечером 27 июля, начиная с 22:30, произойдет уникальное полное затмение Луны. Полутень появится на Луне начиная с 20:14. В Эстонии Луна в это время будет еще за горизонтом. Однако к началу полного затмения (22:30) спутник поднимется уже достаточно высоко. В этот момент Луна потемнеет максимально и будет находиться в земной тени больше часа.

По редчайшему совпадению, в день затмения "красная планета" — Марс — проходит точку великого противостояния с Солнцем. Так что оба светила во время затмения будут располагаться недалеко друг от друга. Рассмотреть их можно будет на юго-восточном горизонте, передают "Вести".

20:14 — на Луну упадет полутень от Земли

21.24 — начало частичного лунного затмения

21.48 — в Эстонии Луна поднимется над горизонтом

22.30 — начало полного лунного затемния

23.21 — пик затмения

00.13 — конец полного лунного затмения

01.19 — исчезновение полутени

02.28 — полное исчезновение полутени