27.07.2018, 09:45

В пятницу Марс вступит в противостояние с Солнцем и состоится уникальное лунное затмение


rus.delfi.ee
EST
Sinine verine superkuu 31.01.18
фото иллюстративное

27 июля состоится уникальное лунное затмение — оно будет самым продолжительным в XXI веке, а Луна во время него на небе сблизится с Марсом и окрасится в багровый цвет.

Вечером 27 июля, начиная с 22:30, произойдет уникальное полное затмение Луны. Полутень появится на Луне начиная с 20:14. В Эстонии Луна в это время будет еще за горизонтом. Однако к началу полного затмения (22:30) спутник поднимется уже достаточно высоко. В этот момент Луна потемнеет максимально и будет находиться в земной тени больше часа.

По редчайшему совпадению, в день затмения "красная планета" — Марс — проходит точку великого противостояния с Солнцем. Так что оба светила во время затмения будут располагаться недалеко друг от друга. Рассмотреть их можно будет на юго-восточном горизонте, передают "Вести".

20:14 — на Луну упадет полутень от Земли
21.24 — начало частичного лунного затмения
21.48 — в Эстонии Луна поднимется над горизонтом
22.30 — начало полного лунного затемния
23.21 — пик затмения
00.13 — конец полного лунного затмения
01.19 — исчезновение полутени
02.28 — полное исчезновение полутени

Это затмение будет особенным по нескольким показателям. Во-первых, его продолжительность составит 3 часа 56 минут, а полная фаза затмения продлится 1 час 43 минуты. Во-вторых, затмение наступит в точке апогея Луны. В-третьих, Луна погрузится в земную тень настолько глубоко, насколько не погружалась с 2011 года.

В XXI веке произойдет 225 лунных затмений, из них 85 — полные, а из этих полных — лишь шесть, чья продолжительность больше трех с половиной часов. Самым долгим и зрелищным станет полное затмение 27 июля 2018 года.

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