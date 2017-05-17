17.05.2017, 15:34

В пятницу и субботу будет нарушена работа интернет-банка SEB


rus.delfi.ee
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Foto: Andres Putting

В связи с проведением профилактических работ в пятницу, 19 мая с 17.30 до 21 мая 12 часов не будут работать интернет-банк для частных и бизнес-клиентов, телефонный банк, мобильный банк, а также другие электронные канал, сообщает банк SEB на страничке в Facebook.

Карточные платежи и банкоматы будут работать без перебоев.

Банк приносит своим клиентам извинения за возможные неудобства.
Служба поддержки клиентов SEB 665 5100.

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