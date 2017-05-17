В пятницу и субботу будет нарушена работа интернет-банка SEB

В связи с проведением профилактических работ в пятницу, 19 мая с 17.30 до 21 мая 12 часов не будут работать интернет-банк для частных и бизнес-клиентов, телефонный банк, мобильный банк, а также другие электронные канал, сообщает банк SEB на страничке в Facebook.
Карточные платежи и банкоматы будут работать без перебоев.
Банк приносит своим клиентам извинения за возможные неудобства.
Служба поддержки клиентов SEB 665 5100.
Tallinn, Квартира, 91 900 EUR
Keila, Квартира, 53 500 EUR
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