В пятницу и на выходных в Таллинне состоится забег: изменится движение транспорта!

В субботу, 8 сентября, вечером состоится Осенний забег на 10 километров На прилегающей к площади Вабадузе стороне бульвара Каарли движение будет перекрыто с 16.55 до 17.15. Общественный транспорт будет пережидать на бульваре Эстония.

Пярнуское шоссе от площади Виру до бульвара Эстония будет полностью перекрыто с 16.45 до 17.15, в том числе и для общественного транспорта (пока не пробегут спортсмены), кроме трамваев 1 и 2 линий, которые не будут в ходу с 16.30 до 19.30. На линиях 3 и 4 перерыв в движении трамваев будет с 16.45 до 17.15. Бульвар Мере и улица Раннамяэ будут перекрыты с 16.45 до 19.10, улица Сууртюки — с 16.55 до 17.30. В Пыхья-Таллинне (улицы Копли , Тёэстузе, Каларанна, Каласадама и окрестности "Генератора культуры" движение будет перекрыто или сильно нарушено между 17 и 19 часами. Из Каламая можно будет в это время выехать по маршруту: улица Нийне — бульвар Пыхья — улица Сууртюки — бульвар Тоом (кроме периода с 16.55 до 17.30). Суур Раннавярав перекрывается с 16.45 до 19.10. Движение переключается на приморское ответвление. В Старом городе улицы Виру, Вана тург, Кунинга и Харью перекрываются с 17 до 19.30

В воскресенье, 9 сентября, марафон стартует в 9 часов, а полумарафон — в 10.45. Окрестности бульвара Каарли и площади Вабадузе будут соответственно закрыты для движения с 8.55 до 9.10 и с 10.40 до 11 часов. Пока не пробегут спортсмены, будет стоять и общественный транспорт. Пярнуское шоссе от площади Виру до бульвара Эстония будет полностью закрыто для движения с 8.45 до 9.10 и с 10.40 до 11.00, бульвар Мере и улица Раннамяэ — с 8.30 до 16 часов.Трамвайное движение на линиях 1 и 2 прервется с 8.00 до 16.00. В Каламая (улицы Каларанна, Каласадама и окрестности "Генератора культуры") движение будет нарушено или прекращено с 8.50 до 9.50. Из района Каламая можно будет выехать по бульвару Пыхья — улице Ахтри (кроме периода с 8.50 до 9.30). Улица Копли и бульвар Пыхья между улицами Соо и Копли будут перекрыты с 9.10 до 15.45, улицы Теллискиви, Ристику, Лусте, и Хейна — с 9.15 до 11.30, бульвар Тоом — с 10.45 до 11.20, бульвар Колде — с 9.25 до 11.55, сильно будет затруднено движение на перекрестке улицы Сыле и бульвара Колде (возможен затор!). Улица Пельгуранна перекрывается с 9.30 до 13.30, улицы Лахепеа и Сооди — с 9.35 до 11.10, Палдиское шоссе на направлении от центра города от улицы Лахепеа до улицы Вабаыхумуузеуми — с 9.30 до 11.30 (кроме линейных автобусов), улица Вабаыхумуузеуми от улицы Лиллевялья до улицы Лыука — с 9.40 до 11.40. Приморские велодорожки от Этнографического парка-музея до пляжа на Штромке закрыты для передвижения с 9.30 до 13.30, на улицах Коплиранна, Анкру, Сепа, Малева в Пыхья-Таллинне движение перекрывается с 10.15 до 11.45., на улице Пальяссааре — с 10.30 до 15.15. В Старом городе (на улицах Виру, Вана тург, Кунинга и Харью) движение перекрывается с 8 до 16 часов. В пор можно попасть по Нарвскому шоссе, улицам Петроолеуми, Йыэ и Ахтри.

Движение может быт нарушено также во время установки и удаления временных средств организации движения.