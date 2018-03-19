В пятницу будет заложен краеугольный камень нового детсада в Мууга

Этой осенью в Мууга откроется новый современный детский сад, который будет располагаться по адресу Ploomipuu pst. 52/54. Закладка краеугольного камня строящегося здания состоится 23 марта в 13:00, говорится в пресс-релизе.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, в городе работает 3 детских сада, которые посещают 777 детей. Все эти дошкольные учреждения находятся в Каллавереской части города, в то время как в районе Мууга есть большая необходимость в собственном детском садике. По состоянию на январь 2018 года в Мууга проживает 120 дошкольников и в связи с увеличением популярности самого района, количество детей будет расти. ””Многие семьи, которые живут в Мууга, отвозят своих детей в таллинские сады или пользуются другими услугами дневного ухода. Для нас очень важно обеспечить местами в детском саду всех детей Мууга и тем самым мотивировать их родителей выбрать город Маарду своим официальным постоянным местом прописки”, — добавил мэр города.

Техническая инфраструктура Мууга последние 5 лет стремительно развивается. В Мууга построили и продолжают строить пешеходные дорожки, в районе появилась детская площадка, приведена в порядок водная и канализационная сеть. ”Строительство детского сада создаст места в дошкольном учреждении рядом с домом и тем самым значительно повысит качество жизни семей с маленькими детьми, живущих в этой части города”, — сообщил Архипов.

Перед проектировщиками детсада стоит цель создать современное пространство для обучения и содержания детей. Проект должен предлагать выбор детям и педагогам, учитывать специфику образовательной деятельности и быть функциональным. В саду будет 80 мест, в дальнейшем здание садика можно будет легко расширить. Открытие нового детского сада также уменьшит нагрузку на другие сады в Каллавере и позволит при необходимости создать группы для детей с особыми потребностями. В феврале был объявлен конкурс на место директора нового детского сада в Мууга, результаты которого будут известны в конце марта.

Общая площадь детского сада 1475 m2, здание расположится на территории общей площадью 18 2019 m2. Стоимость проекта составляет 1 935 608 евро, из которых 1 292 000 евро выделены из Европейского фонда регионального развития, а 643 608 евро из бюджета Маарду. Строительные работы выполняет Ehitus5ECO OÜ.