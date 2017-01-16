В пятницу, 20 января, в полдень состоится закладка краеугольного камня нового медицинского центра в Мустамяэ, возводимого на месте снесенной старой поликлиники, сообщает Раэпресс.

Создание такого современного центра было одним из основных приоритетов, выявленных при опросе жителей района. В новом центре пациенты смогу получить всю гамму услуг — от приема семейного врача, до проведения анализов и посещения врача-специалиста. Центр должен быть готов к концу нынешнего года и обойдется в 6 миллионов евро. Ляэне-Таллинская центральная больница запросила на его возведение субсидию из Европейского фонда регионального развития.