В пяти местах в Ляэне-Вирумаа и Харьюмаа ограничено движение

Сайт Tarktee перечисляет на сегодняшний день ограничения движения в пяти местах, которые могли бы учитывать двигающиеся по дорогам Эстонии - все они находятся в уездах Ляэне-Вирумаа и Харьюмаа.

Ляэне-Вирумаа

На шоссе Раквере — Вяйке-Маарья — Вягева из-за ремонта железной дороги закрыт железнодорожный переезд Вягева (51,4–51,5 км). Ограничение действует в промежутке с 22 часов 7 ноября до 6 часов 8 ноября. Объезд через поселок Ракке и деревни Ао и Лаху.

На шоссе Таллинн-Нарва на участке Выхма-Сями (109,5–109,9 км) проходят оградительные работы. На участке действует ограничение скорости.

Харьюмаа

На шоссе Таллинн-Нарва (13,2–13,3 км) устанавливают дорожный датчик Лоо. На участке действует ограничение скорости. Движение регулируют знаки преимущественного права, при необходимости также регулировщики.

На шоссе Таллинн-Нарва на участке Маарду-Выэрдла (17,2–18,7 км) в 14 часов проходят взрывные работы. Участок закрыт в течение примерно пяти минут.

На шоссе Козе-Ягала на участке Кууземяэ-Кехра (31,7–31,8 км) проходит ремонт трубы. Одно направление закрыто, и на участке действует ограничение скорости.

Обо всех действующих сейчас ограничениях скорости можно найти информацию на сайте Tarktee.