В Пярнумаа начинаются соревнования патрульных собак

С 12 по 14 июня в Центре оздоровительного спорта Йыулумяэ в седьмой раз пройдут профессиональные соревнования патрульных собак. В соревнованиях в этот раз примет участие 21 служебная собака, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Под руководством кинологов патрульные собаки будут соревноваться в четырех видах упражнений: защита, поиск следа на местности, поиск спрятанных предметов на местности и послушание. В соревнованиях принимают участие собаки всех четырех префектур Департамента полиции и погранохраны, а также представители полиции и погранохраны Литвы и пограничной охраны Латвии.

„Хорошо обученная служебная собака — это незаменимый напарник для своего хозяина. Помощь собаки в определенной ситуации может играть решающее значение. Чтобы вырастить хорошую служебную собаку, от кинолога требуется полная отдача, умения, знания и терпение. Эти соревнования дают кинологам хорошую возможность проверить уровень своих воспитанников и чему-то научиться у других коллег", — говорит главный организатор соревнований, майор полиции Тыну Тянав.