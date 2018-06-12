12.06.2018, 13:30

В Пярнумаа начинаются соревнования патрульных собак

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Narkokoerte kursemeisterlikkuse võistlus
Narkokoerte kursemeisterlikkuse võistlusFoto: Politsei- ja Piirivalveamet

С 12 по 14 июня в Центре оздоровительного спорта Йыулумяэ в седьмой раз пройдут профессиональные соревнования патрульных собак. В соревнованиях в этот раз примет участие 21 служебная собака, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Под руководством кинологов патрульные собаки будут соревноваться в четырех видах упражнений: защита, поиск следа на местности, поиск спрятанных предметов на местности и послушание. В соревнованиях принимают участие собаки всех четырех префектур Департамента полиции и погранохраны, а также представители полиции и погранохраны Литвы и пограничной охраны Латвии.

„Хорошо обученная служебная собака — это незаменимый напарник для своего хозяина. Помощь собаки в определенной ситуации может играть решающее значение. Чтобы вырастить хорошую служебную собаку, от кинолога требуется полная отдача, умения, знания и терпение. Эти соревнования дают кинологам хорошую возможность проверить уровень своих воспитанников и чему-то научиться у других коллег", — говорит главный организатор соревнований, майор полиции Тыну Тянав.

„Задачи, с которыми придется справляться участникам соревнований, имитируют реальные рабочие ситуации. На соревнованиях уровень стресса повышается и у кинолога, и у собаки, и в такой ситуации лучше всего видно, насколько слаженно кинолог и собака могут работать. Хорошие результаты на соревнованиях дают уверенность в том, что собаки будут хорошо работать и при выполнении своих служебных обязанностей", — сказал руководитель центра обучения служебных собак колледжа полиции и погранохраны Академии внутренней защиты Юри Паюсоо.

Сейчас в Департаменте полиции и погранохраны работает 71 служебная собака, из них 60 работают в патруле. В патруле работают немецкие и бельгийские овчарки.

Соревнования служебных собак проводит Департамент полиции и погранохраны в сотрудничестве с центром обучения служебных собак колледжа полиции и погранохраны Академии внутренней защиты.

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