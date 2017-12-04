В Пярну будет испытываться новый подход к предотвращению домашнего насилия

Сегодня в Министерстве внутренних дел был представлен пилотный проект по предотвращению домашнего насилия, который с декабря будет проводиться в Пярну. Речь идет о новом подходе к предотвращению домашнего насилия, в котором в случае опасности временно изолироваться будет насильник, а не жертва.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт подчеркнул, что это совершенно новый подход к борьбе с домашним насилием. ”Это как переход с кнопочного телефона на смартфон. Мы уже многое сделали — произошло осознание ситуации в обществе, созданы правовые меры и безопасные места для жертв. Но мы не обращали внимания на то, что, забирая из дома жертву, то есть более слабую сторону, мы еще больше ослабляли ее позицию”, — сказал министр. ”Уже во многих странах практикуется такой подход, при котором из дома забирается зачинщик ссоры. Также мы раньше не вели систематичную работу с людьми, прибегающими к домашнему насилию, чтобы помочь им самим справиться со своим поведением”, — сказал Анвельт.

По словам советника отдела политики равенства Министерства социальных дел Айри Митендорф, домашнее насилие — это очень многогранная проблема, предупреждение и борьба с которой предполагает продуманное взаимодействие разных учреждений.

”Центральная идея проекта заключается в том, чтобы изменить образ мышления и подчеркнуть, что, если имеет место домашнее насилие, то ответственность за него должен брать на себя агрессор, а не пострадавший. Насилие, длящееся долгое время, лишает человека способности просить о помощи. Поэтому пострадавший должен получать защиту и поддержку таким образом, чтобы ему не приходилось их искать — специалисты должны помогать сориентироваться в предлагаемых услугах”, — добавила она.

Новый подход сначала будет испытываться в Пярну — проект продлится с декабря по март будущего года. В ходе проекта выяснится, каким образом обеспечивать лучшую защиту пострадавшим от домашнего насилия и нужно ли для этого менять правовые нормы либо рабочую практику полиции, местных самоуправлений, организаций, помогающих жертвам, или других причастных организаций.

Министр внутренних дел Андрес Анвельт отметил, что ошибаются те, кто считает домашнее насилие внутренним делом семьи. ”Насилие в близких отношениях — это извращенный вид межличностной коммуникации, который перенимают дети. Это порождает насильственный круг, который проявляется в школе, на улице, влияет на других детей и, в прямом смысле слова, может подстерегать нас в темной подворотне”, — сказал Анвельт.

В прошлом году случаи домашнего насилия составили более трети (39%) от общего количества преступлений, связанных с насилием. Было зарегистрировано 3 017 случаев домашнего насилия, что на 20 больше, чем годом ранее.