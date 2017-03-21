В прошлом году в Эстонии зарегистрировались 66 сирийцев и 132 нигерийца

В прошлом году в регистре народонаселения Эстонии зарегистрировались 3828 граждан третьих страх, из них 1249 граждан Украины, 899 — граждан России, 66 — граждан Сирии и 132 — гражданина Нигерии.

В 2016 году в регистре зарегистрировались 3448 граждан ЕС и 3828 граждан третьих стран. В данных регистра отображаются и дети граждан третьих стран, родившиеся в Эстонии в прошлом году, пишет Õhtuleht.

В прошлом году в Эстонии в качестве постоянных жителей зарегистрировались 1249 граждан Украины, 899 — граждан России, 158 — США, 137 — Белоруссии, 132 — Нигерии, 108 — Индии, 97 — Грузии, 80 — Турции, 79 — Бангладеша, 76 — Китая, 66 — Сирии, 46 — Пакистана, 44 — Кореи, 40 — Азербайджана, 36 — Бразилии, 32 — Ирака, 30 — Казахстана, 28 — Ирана, 25 — Египта, 22 — Афганистана, 18 — Камеруна, 15 — Палестины, 10 — Ганы и 10 — Колумбии.