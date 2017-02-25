25.02.2017, 13:15

В прошлом году кровь в Эстонии сдали более 33 000 человек


rus.delfi.ee
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Doonoripäev Narva mnt.5
Foto on illustratiivne Foto: Tiit Blaat

В общей сложности в Эстонии в прошлом году было 33 154 донора, которые сдавали кровь 57 417 раз.

Об этом в субботу, 25 февраля, сообщила пресс-служба Северо-Эстонской региональной больницы (PERH).

Переливание крови в прошлом году было сделано 17 949 пациентам, в том числе 4970 — в PERH, передает rus.err.ee.

В воскресенье донорский центр больницы проведет в Таллиннской ратуше торжественное мероприятие, чтобы отметить доноров из эстонской столицы и Харьюского уезда. Лучшим самоуправлением, которое поддерживает сдачу крови, на этот раз был признан город Курессааре.

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