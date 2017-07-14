В проект бренда Эстонии инвестировано еще 50 000 евро. Замечали ли вы где-нибудь валуны?

Полгода назад общественности представили новый бренд Эстонии, разработка и внедрение которого обошлись налогоплательщикам в 200 000 евро. Как показал опроc Delfi, для жителей Таллинна он до сих пор остается загадкой, но EAS настроен оптимистично. Было решено инвестировать еще около 50 000 евро.

Новой сквозной тематикой Эстонии должен был стать валун, но в январе в СМИ и соцсетях больше внимания привлек странный шаблон, который сравнили, например, с плачущим ежом и черепахой, которую тошнит.

Как дела обстоят на сегодняшний день? Директор по маркетингу EAS Пирет Рейнсон рассказала Delfi, что как пример можно привести совместные проекты с государственным сектором. ”Например, в сотрудничестве с Министерством сельской жизни подготовлено издание, рассказывающее об эстонской еде. Совместно с PÖFF и представителями эстонского кинематографа — эстонское издание Hollywood Reporter. Были сделаны различные стенды для посольств Эстонии в разных странах. Существует много международных выставок, где участвуют предприятия из Эстонии. В этом году EAS принимает участие в 17 международных выставках совместно с эстонскими предприятиями”, — по словам Рейнсон, там знакомят с брендом Эстонии.

”Названия конкретных предприятий, которые пользуются фотографиями, презентациями и шрифтом Aino cможем раскрыть тогда, когда будет готов медиабанк, позволяющий собирать детальную статистику”, — пояснил он.

Дополнительно будут инвестированы 47 800 евро (вместе с налогом с оборота), которые пойдут на развитие дигитальных услуг бренда Эстонии. ”Эта сумма пойдет на проект вышеупомянутого медиабанка, благодаря которому посетителям будет очень удобно искать и скачивать различные материалы и фотографии. EAS также получит детальную статистику того, где и кем используются материалы бренда Эстонии”, — прокомментировала Рейнсон.

Уже созданы конкретные веб-страницы, но читаемость оставляет желать лучшего. ”В июне на портал Estonia.ee зашло 3918 уникальных пользователей, а на brand.estonia.ee 1895 пользователей”, — рассказала директор по маркетингу EAS.

Тем не менее, новый бренд Эстонии не будет использован в связи с председательством Эстонии в Европейском союзе и во время мероприятий, посвященный 100 годовщине Эстонской Республики. По словам Рейнсон, дело в том, что у этих событий свой визуальная идентичность.