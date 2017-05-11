В предстоящие выходные в Маарду пройдет большая весенняя ярмарка

В субботу и воскресенье, 13 и 14 мая, в Маарду в парке Келламяе около православного храма состоится традиционная весенняя ярмарка, которая предложит горожанам и гостям города развлечения и занятия на любой возраст и вкус, сообщает городская управа.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, география весенней ярмарки расширяется каждый год и в этом раз свои товары и услуги предложат более 400 торговцев из Эстонии, Латвии, Литвы и Украины. ”Маарду славится своим гостеприимством, и мы всегда с радостью принимаем новых и старых друзей -наши ярмарки собирают ежегодно тысячи гостей со всей Прибалтики”, — сообщил мэр. ”В этом году мы приготовили насыщенную и интересную культурную программу, выставки, аттракционы и конкурсы для взрослых и детей. Поэтому добро пожаловать на эти выходные в Маарду!”,-добавил он.

В дни ярмарки в 10 часов откроются торговые павильоны, которые предложат горожанам и гостям широкий выбор продукции, услуг и рукоделия местных и приезжих продавцов, а также товаров весенне-летнего ассортимента: саженцы, цветы, садовая и огородная рассада, продукты питания с хуторов Эстонии. В кафе и закусочных ярмарки посетители смогут попробовать оригинальные блюда различных национальных кухонь, а для детей будут работать веселые аттракционы. На стадионе гимназии в течении двух дней ярмарки пройдет демонстрация ретро автобусов. Желающие поддержать детей и молодежь с особыми потребностями из Маардуского дневного центра смогут в субботу купить сувениры, предметы обихода и поделки, изготовленные руками ребят.

В культурной программе весенней ярмарки задействовано 210 артистов различных жанров, профессионалов и художественной самодеятельности. В программе первого дня принимают участие духовой оркестр ”Вифания”, детский инструментальный оркестр города Палдиски, танцевальная студия ”Оникс”, ансамбль эстонского танца ”Сыпрус”, школа художественной гимнастики ”Анна Мелоди”, танцевальный коллектив ”Авант” и певец Юрий Залюбовский. Со своим творчеством гостей ярмарки познакомят ансамбль танца ”Лотос”, клуб боевых искусств ”Ирбис”, певица Сиири Кянд, шоу-театр ”Ягори”, певица Елена Аксёнова и заслуженный артист России Игорь Латышко. Любители уличной физкультуры смогут посмотреть в субботу в 13.00 соревнования в рамках Кубка Балтии по Street Workout, а которых примут участие атлеты из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии.

В воскресенье гости ярмарки смогут познакомиться с творчеством коллективов Маарду -духового оркестра Маардуской школы искусств, молодёжной танцевальной группы ”Dream Power”, хора ”Радуга”, ансамбля танца ”Незабудки”, художественного коллектива белорусской песни ”Купава”, ансамбля украинской песни ”Ятрань”, театра моды ”Натали”, а также ансамбля русской песни ”Рябинушка” и вокальной студии ”Эридан”. Особые гости весенней ярмарки — талантливая певица, обладательница титула ”Лучший голос Балтии” Ника Прокопьева и одна из лучших кавер-групп Эстонии ”PX Band”.

В этом году весенняя ярмарка пройдет в Маарду уже в 12-тый раз. Мероприятие организует Маардуское горуправа в сотрудничестве с Маардуским центром культуры и информации.