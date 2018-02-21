В преддверии столетия Эстонской Республики министры отдадут дань уважения государственным старейшинам

В четверг, 22 февраля, министры посетят родные места 14 государственных старейшин по всей Эстонии и таким образом донесут атмосферу праздника до самых крохотных, но не менее важных уголков нашей родины, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

В ходе торжественных церемоний министры повяжут сине-черно-белые шарфы на фотоскульптуры 14 государственных мужей в местах их рождения. Этой акцией члены правительства выразят глубочайшее почтение государственным старейшинам, которые помогли донести до нас Эстонскую Республику, созданную в 1918 году.

На церемонию приглашаются представители самоуправлений, местные жители и журналисты. После церемонии фотоскульптуры, выполненные в натуральную величину, останутся на родине государственных мужей.

Программа посещения мест рождения государственных старейшин:

Четверг, 22 февраля

Пятница, 23 февраля

В 10 часов министр юстиции Урмас Рейнсалу посетит место рождения Константина Пятса (Пярнумаа, Хяэдемеэсте, Тахкуранна).

Место рождения государственного старейшины Юхана Кукка посетит спикер Рийгикогу Эйки Нестор (в четверг в 11 часов в Вирумаа, Симуна). Кроме того, министр юстиции Урмас Рейнсалу посетит в четверг утром в 10 часов родину государственного деятеля Юри Вилмса в Вильяндимаа, в Пилиствере.

Одновременно с министрами госсекретарь Хейки Лоот и cотрудники Госканцелярии посетят родные места ряда прежних госсекретарей в Вильяндимаа, на Хийумаа, в Тартумаа, Ярвамаа и Харьюмаа.

Командующий Кайтселийтом Меэлис Кийли посетит с визитом родные места высокопоставленного государственного чиновника Теодора Кяэрика в Вильяндимаа, а командующий Силами обороны генерал Рихо Террас посетит место рождения Йохана Лайдонера в Вийратси.

В четверг сине-черно-белые шарфы или вязаные шапки появятся на более чем 20 известных скульптурах по всей Эстонии: обновки получат, например, ”Целующиеся студенты” (Тарту), Фридрих Рейнгольд Крейцвальд (Выру), Якоб Хурт (Тарту и Пылва), Карл Аугуст Херманн (Пыльтсамаа), ”Мальчик с рыбой” (Хаапсалу), ”Голосующий человек” (Пайде), Калевипоэг (Тарту), шведский лев (Нарва), тур (Раквере), ”Хямарик” (Таллинн), Нипернаади (Валга), Кристьян Яак Петерсон (Тарту), Линда (Таллинн), Лидия Койдула (Пярну), ”Юноша на велосипеде, слушающий музыку” (Раквере), Йохан Лайдонер (Вильянди), ”Слава труду!” (Кохтла-Ярве), ”Мирный атом” (Силламяэ), ”Голова города Рапла” (Рапла) и генерал Тыниссон (Йыхви).