В рождественские праздники, сообщает Раэпресс, т.е. с 24 по 25 декабря, общественный транспорт Таллинна будет работать по воскресному графику.

Для облегчения посещения кладбищ на линиях 23, 34А и 57 будут работать только сочлененные автобусы большой вместимости.

31 декабря общественный транспорт будет работать по субботнему, а 1 января — по воскресному расписанию. В новогоднюю ночь продлевается время работы общественного транспорта на основных направлениях.

На линии 1А дополнительные выходы автобусов на маршрут будут происходить из центра города в 01.00, 02.00, 03.00, а с другого конца — в 01.30, 02.30, 03.30.

Автобусы линий 8, 40, 60, 63, 67 и 68 будут отходить из центра города в 01.00, 02.00, 03.00 и с другого конца — в 00.30, 01.30 ja 02.30, а автобус 8 линии еще и в 3.30;

Автобус 18 линии будет выходить из центра города в 01.00, 02.10, 03.20 и отправляться в обратный путь в 00.30, 01.35 и 02.45.

Ночные автобусы линий 1А и 8 будут отходить с остановки Хобуяама (перед бывшим магазином "Таллинн"), линий 18, 40 и 52 с этой же остановки, но у бывшего здания Главпочтамта, линий 60, 63, 67 и 68 — со своих обычных остановок.

Троллейбусы линий 1 и 3, а также автобусы линии 42 дополнительно будут отходить от остановки Каубамая ночью в 01.00, 02.00, 03.00 и отправляться в обратный путь с другого конца линии в 00.30, 01.30 ja 02.30.

Дополнительные рейсы автобуса линии 52 с остановки Хобуяама в сторону Копли намечены на 01.00, 02.00, 03.00, а из Копли — в 01.30 ja 02.30.