В праздничные дни будет изменено расписание поездов Elron

С 23 по 26 февраля международные пассажирские поезда будут в ходу по измененному расписанию, в расписании Elron это отразится на времени отправления трех рейсов на линии Таллинн-Нарва и Пяэскюла-Таллинн.

На линии Таллинн-Нарва в этот период рейс № 222 будет отправляться из Таллинна в 16:20, т.е. на 53 минуты позднее нынешнего. Изменится и путь на Балтийском вокзале, с которого отправляется рейс – временно он будет отправляться с пути № 1.

На линии Пяэскюла-Таллинн рейс № 718 будет временно отправляться из Пяэскюла в 14:46, т.е. на пять минут раньше, а рейс № 716 в 15:30, т.е. на 70 минут позднее нынешнего.

Изменения в расписании движения международных пассажирских поездов носят временный характер, и вызванные этим изменения в расписании движения Elron будут действовать с 23 до 26 февраля.

Расписание движения поездов Elron можно найти на домашней странице и платформах ожидания, бесплатную информацию о поездах можно получить и по телефону 616 0245.