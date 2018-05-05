В праздничном Дне полезных дел ”Сделаем!” участвуют десятки тысяч человек

Президент и премьер-министр на толоках. День полезных дел ”Сделаем!” является самым массовым волонтерским мероприятием юбилейной программы ”Эстонской Республике -100” (EV100), и сегодня в толоках принимают участие президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас. Президент Керсти Кальюлайд примет участие в толоке в деревне Маарья под названием ”Покрасим дорогу для инвакресел в цвета церковного прихода Вынну!” („Ratastoolitee Võnnu kihelkonna värvidesse”). Премьер-министр Юри Ратас участвует в толоке по благоустройству приюта для бездомных животных Тарту.

Хорошая погода. По данным синоптиков сегодня ожидается погода без осадков и с переменной облачностью, дует западный ветер со скоростью 2-8 м/с. Температура воздуха от 11 до 15°C, на побережье местами 7°C. В некоторых уголках страны средняя или большая опасность пожара.

Безопасность. Оргкомитет Дня полезных дел и Департамент спасения подчеркивают важность следования правилам безопасности и важности соблюдения всех необходимых мер по предотвращению пожаров, несчастных случаев, связанных с водоемами, а также неверным использованием инвентаря и инструментов. В случае нахождения предмета, походящего на взрывное устройство, нельзя к нему прикасаться, а нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в Департамент спасения по телефону 112. При нахождении открытых люков и прочих подобных мест просим незамедлительно сообщить об этом по телефону 1524, а также оградить опасное место, если это возможно. Особенно внимательно просим следить за детьми, тем более если толока походит рядом с водоемом.

Скидки для участников толок. Участники толок могут распечатать себе в интернете личный паспорт ”Сделаем!”, который является знаком признательности за вклад в общее дело. Паспорт дает возможность воспользоваться многими скидками и льготными предложениями, например, сегодня до вечера можно ездить на всех поездах Elron за полцены. Подробнее о паспорте. Касса по безработице компенсирует безработным проезд до толоки и назад.

Фотографии и видео с толок

Участники толок приглашаются поделиться своими впечатлениями по адресу http://www.teemeara.ee/vashi-istorii . Фотографии можно загружать в Facebook c пометкой (#teemeära2018) или посылать ссылку на фотографии по адресу info@teemeara.ee (напишите название толоки и месо проведения). Видео с Дня полезных дел можно загружать в Youtube (www.youtube.com/), с пометкой ”Teeme Ära 2018”. Обратную связь от организаторов толок ожидают по адресу: http://teemeara.ee/organizatoru/obratnaya-svyaz