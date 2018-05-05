05.05.2018, 11:39

В праздничном Дне полезных дел ”Сделаем!” участвуют десятки тысяч человек

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rus.delfi.ee
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Teeme ära Russalka juures
Teeme ära Russalka juuresFoto: Priit Simson

Повсюду в Эстонии сегодня проходит День полезных дел ”Сделаем!” при участии десятков тысяч человек. Утром в системе ”Сделаем!” было зарегистрировано 2100 толок и 40 000 участников. В штабе оргкомитета ”Сделаем!” сегодня ожидаются президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас.

На толоках в городе и деревне ожидаются все люди, в том числе и те, кто до сих пор не зарегистрировались ни на одну толоку, но внезапно решили присоединиться к работе — рабочие руки нужны повсюду. Синоптики прогнозируют хорошую погоду, которая прекрасно подойдет для окрашивания наружных поверхностей в традиционные цвета церковных приходов. Следить за впечатлениями и новостями участников толок по всей стране можно по ссылке: www.teemeara.ee/otse (на эстонском языке).

По словам руководителя Дня полезных дел, председателя Фонда природы Эстонии Тармо Тюйра, День полезных дел в этом году овеян юбилейным торжеством. ”10 лет назад состоялась первая гражданская акция под девизом ”Сделаем!”, которая увеличила волонтерскую деятельность в Эстонии до невиданных ранее масштабов. В этом году, когда государство отмечает свое столетие, тысячи жителей страны участвуют в толоках по благоустройству, что является бесценным подарком всей Эстонии”, — сказал Тюйр.

Президент и премьер-министр на толоках. День полезных дел ”Сделаем!” является самым массовым волонтерским мероприятием юбилейной программы ”Эстонской Республике -100” (EV100), и сегодня в толоках принимают участие президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас. Президент Керсти Кальюлайд примет участие в толоке в деревне Маарья под названием ”Покрасим дорогу для инвакресел в цвета церковного прихода Вынну!” („Ratastoolitee Võnnu kihelkonna värvidesse”). Премьер-министр Юри Ратас участвует в толоке по благоустройству приюта для бездомных животных Тарту.

ТОП

Хорошая погода. По данным синоптиков сегодня ожидается погода без осадков и с переменной облачностью, дует западный ветер со скоростью 2-8 м/с. Температура воздуха от 11 до 15°C, на побережье местами 7°C. В некоторых уголках страны средняя или большая опасность пожара.

Безопасность. Оргкомитет Дня полезных дел и Департамент спасения подчеркивают важность следования правилам безопасности и важности соблюдения всех необходимых мер по предотвращению пожаров, несчастных случаев, связанных с водоемами, а также неверным использованием инвентаря и инструментов. В случае нахождения предмета, походящего на взрывное устройство, нельзя к нему прикасаться, а нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в Департамент спасения по телефону 112. При нахождении открытых люков и прочих подобных мест просим незамедлительно сообщить об этом по телефону 1524, а также оградить опасное место, если это возможно. Особенно внимательно просим следить за детьми, тем более если толока походит рядом с водоемом.

Скидки для участников толок. Участники толок могут распечатать себе в интернете личный паспорт ”Сделаем!”, который является знаком признательности за вклад в общее дело. Паспорт дает возможность воспользоваться многими скидками и льготными предложениями, например, сегодня до вечера можно ездить на всех поездах Elron за полцены. Подробнее о паспорте. Касса по безработице компенсирует безработным проезд до толоки и назад.

Фотографии и видео с толок

Участники толок приглашаются поделиться своими впечатлениями по адресу http://www.teemeara.ee/vashi-istorii . Фотографии можно загружать в Facebook c пометкой (#teemeära2018) или посылать ссылку на фотографии по адресу info@teemeara.ee (напишите название толоки и месо проведения). Видео с Дня полезных дел можно загружать в Youtube (www.youtube.com/), с пометкой ”Teeme Ära 2018”. Обратную связь от организаторов толок ожидают по адресу: http://teemeara.ee/organizatoru/obratnaya-svyaz

Главные темы этого года

Каждый может предпринять в День полезных дел то, что считает нужным. Однако ежегодно оргкомитет Дня полезных дел предлагает со своей стороны темы-акценты. Так, в этом году в фокусе ”Сделаем!” украшение уголков Эстонии цветами церковных приходов и призыв обогатить обеденный стол в день толоки блюдами национальной или региональной кухни. В данный момент примерно 800 организаторов толок планируют угостить участников своих мероприятий необычными кушаниями. Все организаторы толок, которые хотят получить подарочную карточку на сумму 25 евро от Selver, могут узнать подробности в рубрике ”Национальная кухня” и по ссылке: http://www.teemeara.ee/organizatoru/nac-kuhnya-i-regional-nye-kushaniya/podarochnaya-karta . Интересные рецепты входят в электронный сборник, который находится по адресу www.teemeara.ee/retseptid.

В 2017 году в 2130 толоках участвовало 52 650 человек, или 4% жителей Эстонии.

Фото с Пальяссааре и памятника "Русалка".

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