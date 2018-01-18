В правлении ОЛПЭ произведена ротация

На прошедшем 17 января собрании совета Объединенной левой партии в состав правления ОЛПЭ была избрана многократная чемпионка Эстонии по командной гимнастике Юлия Соммер, и отозван житель Кохтла-Ярве Кирилл Кыпп.
Неделей ранее Юлия была назначена правлением на должность руководителя молодежной партийной организации ОЛПЭ.
”Отрадно, что в партийное руководство стали привлекать представителей молодежи”, — заявила Юлия Соммер. — Это большая честь для меня и я постараюсь оправдать доверие партии”.
В настоящий момент в правление партии входят:
Валев Калд (председатель правления);
Мстислав Русаков (заместитель председателя правления);
Алиса Блинцова;
Анатолий Егоров;
Вииве-Хелбе Пельюховска;
Виктор Поляков;
Тайво Рист;
Юлия Соммер;
Дмитрий Сухорослов;
Вероника Храпко.