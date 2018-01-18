В правлении ОЛПЭ произведена ротация

Eestimaa ühendatud vasakpartei kongress Foto: Andres Putting

На прошедшем 17 января собрании совета Объединенной левой партии в состав правления ОЛПЭ была избрана многократная чемпионка Эстонии по командной гимнастике Юлия Соммер, и отозван житель Кохтла-Ярве Кирилл Кыпп.