В правление Партии реформ баллотируется 27 человек

14 апреля 2018 года состоится общий съезд Партии реформ, на котором состоятся выборы председателя, а также правления.

На пост председателя Партии реформ баллотируется Кая Каллас.

В правление Партии Реформ баллотируются: Арто Аас, Йоко Алендер, Юри Яансон, Урмас Клаас, Ээрик-Нийлес Кросс, Урмас Круузе, Марис Лаури, Юрген Лиги, Кристен Михал, Урмас Паэт, Калле Паллинг, Кейт Пентус-Розиманнус, Ханно Певкур, Таави Рыйвас, Имре Соояэр, Анне Суллинг, Айвар Сыэрд, Урве Тийдус, Мадис Тимпсон, Марис Тоомел, Март Вырклаев.

Впервые будут избраны региональные кандидаты в правление Партии реформ. Кандидаты Северного региона являются Александр Хольст и Лайне Рандъярв, кандидаты Южного региона являются Андрус Сееме и Майдо Руусманн и кандидатом Западного региона является Яанус Ратас.

В правление партии входит председатель партии и 16 членов правления. Выборы председателя партии, а также правления партии пройдет на общем съезде 14 апреля 2018 года.