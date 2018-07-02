02.07.2018, 20:20

В правление G4S Eesti вошел Прийт Орассон


rus.delfi.ee
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В правление G4S Eesti вошел Прийт Орассон
.g4s.ee

С 1 июля членом правления охранного предприятия G4S Eesti стал директор дивизиона охранной техники Прийт Орассон.

”Мы стремимся еще больше, чем прежде, использовать технологии для достижения целей предприятия, поэтому появление лидера из сферы техники — вполне логичный шаг”, — сказал председатель правления G4S Eesti Прийт Сарапуу.

”Прийт Орассон работает в концерне 15 лет. За это время мы вместе преодолели несколько сложных моментов. Трудолюбие Прийта и умение руководить людьми на личном примере обязательно помогут ему в его новой роли”, — добавил Сарапуу.

”Рост сферы охранной техники — тренд во всем мире. И здесь мы годами удерживаем лидерство на рынке. Мы планируем еще больше развивать бизнес, связанный с охранными технологиями, и предлагать клиентам лучшие технологические охранные решения”, — сказал Орассон.

Прийт Орассон работает в сфере охраны с 2003 года, начинал он с должности менеджера по продажам в Alarmtec — дочернем предприятии G4S Eesti. В 2008-м стал директором по продаже проектов, в 2010 году — заведующим отделом проектов G4S Eesti, с марта 2015 года руководит дивизионом охранной техники.

Отныне правление G4S Eesti состоит из трех человек: это председатель правления Прийт Сарапуу, директор дивизиона охраны Виллу Ыун и директор дивизиона охранной техники Прийт Орассон.

В 2017 году оборот концерна G4S Eesti составил 68,7 миллиона евро, число работников — примерно 2400. У G4S более 55 000 постоянных клиентов. По данным Эстонского союза охранных предприятий, в Эстонии G4S принадлежит 37% охранного рынка, 47% рынка охранных услуг и 57% рынка технической охраны. Своей хорошей репутацией среди клиентов G4S обязан прежде всего высокому качеству услуг и обслуживания.

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