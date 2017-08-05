В последнее время в городах Эстонии все чаще стали появляться дикие животные

В конце июня Эстонию шокировали кадры, попавшие на камеру наблюдения в Нарве: в центре города ночью по главной улице бежал… медведь! Дикие животные, забредающие в город, отнюдь не редкость. Причем для человека они могут быть крайне опасны. Кто занимается отловом диких зверей и как себя вести себя при встрече с братьями нашими меньшими, разбиралась ”МК-Эстония”.

Прецеденты с участием диких животных не являются редкостью для Эстонии. Так, согласно данным страховой фирмы If kindlustus, только в прошлом году ущерб от столкновения с дикими животными составил 2131 евро, а самый крупный ущерб составил 19 294 евро.

Недавно в Нарве произошел случай, разлетевшийся по новостным порталам со скоростью света. В ночь на 19 июня камеры гостиницы Inger зафиксировали медведя, бежавшего по проезжей части улицы Пушкина по направлению к транспортному кольцу, на пересечении улиц Пушкина, Кереса и Таллиннского шоссе.

А был ли мишка?

Выяснить дальнейшую судьбу косолапого не удалось. Наш запрос в нарвскую городскую управу не дал существенных результатов. Как оказалось, в Нарве не только не существует спасательных служб, которые занимались бы вопросами диких животных; нет и тех, кто фиксировал бы случаи их появления в городе. По словам члена нарвской городской управы Дмитрия Королева, городские службы занимаются только вопросами бездомных животных: собак или кошек. Такую же информацию подтвердил и вице-мэр города Вячеслав Коновалов. Не помогло и обращение в Восточно — Эстонский спасательный центр.

Там также сослались на то, что они этим не занимаются, но охотно предоставили контакты Антона Тармо, заведующего Эстонским спасательным департаментом, который, однако, на связь так и не вышел. В общем, медведь был, но куда он исчез и исчез ли вообще — тайна, покрытая мраком.

Впрочем, проблема диких животных существует не только в Нарве, но и в столице. По словам советника по связям с общественностью Департамента окружающей среды, Лейли Тууль, единой службы, которая занимается вопросами диких животных, в Таллинне нет. Поскольку каждый случай рассматривается индивидуально.

”К примеру, если мы имеем дело с крупным животным, например, лосем, то мы связываемся со Спасательным департаментом, совместно с ним решаем, как максимально безопасно вывезти животное из города”, — говорит Лейли.

Директор эстонского общества охотников Тынис Кортс также заверил, что они всегда готовы сотрудничать и дать совет людям, которые обнаружили дикое животное: ”У нас есть главный егерь, который, если это необходимо, выезжает на место, где обнаружили зверя”. Но подчеркнул, что с такими вопросами лучше обращаться в городскую управу.

Таллинн — город лосей

Как оказалось, в Нарве высока вероятность столкнуться лицом к лицу с медведем. Однако по словам пресс–секретаря Департамента окружающей среды Силле Адер, чаще всего в городах оказываются те животные, которые распространены в той или иной местности. К примеру, в Таллинне чаще всего можно встретить лося.

Что, в общем-то, неудивительно: вспомнить хотя бы случай, произошедший в столице в феврале прошлого года. Тогда на Лаагна теэ легковой автомобиль сбил лося. В результате чего движение на данном участке оказалось временно парализованным. Безуспешно пытаясь подняться на сломанные конечности, несчастное парнокопытное пролежало пару часов посреди дороги, собирая вокруг себя неравнодушных людей. Однако вскоре судьба лося была решена: охотник, присланный департаментом спасательной службы, застрелил животное на глазах у десятков людей. Подобное обращение с и без того измученным лосем, вызвало отрицательную реакцию населения в социальных сетях. Люди были уверены, что животное, если ему действительно нельзя помочь, можно было умертвить гуманнее.

Другой не менее печальный случай произошел недавно: 15 июня на Вильде теэ троллейбус сбил лося. На этот раз пострадало не только животное, но и пассажир троллейбуса: 69-летнюю женщину увезли на скорой в Северо-Эстонскую региональную больницу.

И таких случаев множество, причем не каждый из них заканчивается одинаково хорошо, как для человека, так и для зверя.

Люди виноваты сами

По словам Силле Адер, одна из главных причин, по которой животные оказываются в городах — урбанизация.

”Люди фактически вытесняют лесных обитателей с исконных территорий, вынуждая их постоянно мигрировать”, — объясняет Силле Адер. В свою очередь Тынис Кортс добавляет, что люди сами способствуют тому, что дикие звери приходят в город. В частности, он отмечает, что население любит подкармливать мелких животных и птиц, чего делать нежелательно. ”Зачем животные будут охотиться, они лучше поживятся тем, что есть в городе”, — говорит директор эстонского общества охотников Тынис Кортс.

”Что же касается опасности, которые дикие животные представляют для людей, то здесь зависит от того, с кем вы столкнулись”, — поясняет представитель Департамента окружающей среды.

Например, мелкое животное, скажем, лиса является разносчиком паразитов, а вот встреча с крупным животным: лосем или медведем может стоить человеку жизни. Поэтому при встрече с ним, постарайтесь по возможности избежать прямого контакта.

”Животное и так пребывает в стрессе от того, что оказалось в незнакомой для него среде. И ваши попытки помочь ему выбраться из этой среды, усугубят ситуацию, — уверена Силле Адер. — Лучшее, что вы можете сделать, это не беспокоить животное: оно успокоится и самостоятельно найдет дорогу обратно”.

Директор эстонского общества охотников Тынис Кортс придерживается такой же точки зрения. Он добавляет, что, по его мнению, зверь никогда не нападет первым на человека, если не чувствует исходящей от него угрозы. Исключение может быть только в том случае, если животное защищает свое потомство.

Пытаться помочь раненому животному своими силами специалисты не рекомендуют. Для этого существуют обученные люди, которые способны оценить, имеет ли смысл оказывать помощь вообще.

”Если вы не являетесь специалистом, то прямой контакт с диким животным, особенно крупным, опасен для вашей жизни”, — еще раз подчеркивает специалист Департамента окружающей среды.