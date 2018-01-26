В понедельник в Таллинне в районе улицы Ластекоду начнется ремонт теплотрасс

В понедельник, 29 января, будут вестись ремонтные работы на теплотрассе в районе улицы Ластекоду.



Они начнутся в 11 часов утра и завершатся к 19 часам. В связи с этим вводятся временные ограничения на движение транспорта — вблизи дома номер 22 по этой улице закроется для движения один ряд.

Водителей просят соблюдать указания временных дорожных знаков.

В время работ прекратится подача тепла в дома № 15, 22, 23, 25 по улице Ластекоду и 50 и 50A по Тартускому шоссе.

Работы не будут проводиться, если температура воздуха упадет ниже 5 градусов мороза.

Владельцы здания о проведении работ уведомлены заранее.

Проводящая работы фирма "Утилитас" приносит извинения за возможные неудобства.