В понедельник примут решение по делу эстонских судовых охранников

Более четырех лет тянутся судебные разбирательства по делу эстонских судовых охранников. Сегодня индийский суд планирует принять решение по апелляции.

Напомним, как развивались события.

Правовая комиссия Рийгикогу единогласно поддержала соглашение между Эстонией и Индией о передаче лиц, наказанных в судебном порядке. Это позволит эстонским судовым охранникам при необходимости отбывать наказание на родине в случае, если суд Индии окончательно признает их виновными.

Инициированный Правительством Республики проект закона о ратификации соглашения между Эстонской Республикой и Республикой Индия о передаче лиц, наказанных в судебном порядке (375 SE) предусматривает ратификацию соответствующего соглашения. Цель соглашения — позволить вышеуказанным лицам отбывать наказание на родине. Соглашение можно применить лишь в случае, если с условиями передачи согласны как человек, несущий наказание, так и оба государства. Государства имеют право помиловать, амнистировать или смягчить наказание в соответствии с Конституцией своего государства.