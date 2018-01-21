В понедельник оппозиция может инициировать вотум недоверия Рейнсалу

Следующая неделя в политической жизни Эстонии обещает стать жаркой, пишет rus.err.ee.

Истекает время, которое парламентская оппозиция отвела Урмасу Рейнсалу для добровольного ухода в отставку. Иначе министра юстиции ждет вотум недоверия. В нем готовы участвовать и некоторые члены коалиции. Несмотря на извинения, Рейнсалу не могут простить оскорбления женщин. Напомним, на днях он вступился за театрального режиссера Тийта Оясоо, в свое время обвиненного избиении актрисы, а критикующих Оясоо назвал курицами, передает в воскресенье, 21 января, новостная программа ETV+ "Актуальная камера".