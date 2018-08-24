В понедельник начнется ремонт внутриквартальных проездов Ласнамяэ

Работы стартуют перед домом 12 по улице Паэкааре, продолжатся приведением в порядок тротуара перед домом 18 по улице Вирби и проездами в районе домов 28 по улице Коорта и 1 по улице Выру, сообщает Раэпресс.

Стоимость работ — около 105 тысяч евро, срок завершения — октябрь.