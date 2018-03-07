В понедельник начнется ремонт улицы Гонсиори — если позволят погодные условия

В понедельник, 12 марта, в 10 часов утра, если позволят погодные условия, начнется реконструкция улицы Гонсиори на участке между улицами Манеэжи и Пронкси. Это вызовет изменения в организации движения, в том числе и общественного транспорта — автобусы линий 31, 53, 55, 56, 67 и 68 пойдут в объезд.

С бульвара Эстония в сторону Ласнамяэ можно будет проехать по улице А.Лайкмаа по направлению либо к Нарвскому шоссе, либо бульвару Рявала, сообщает Раэпресс.

В обратную сторону с перекрестка улицы Пронкси транспорт будет направляться по двум рядам в сторону Тартуского шоссе и по одному ряду — в сторону Нарвского шоссе.

Улицы Манеэжи, Реймана, Рауа и Кивисилла станут тупиковыми, поэтому улица Реймана станет двухсторонней. Там изменится и порядок парковки.

Автобусы линий 31, 53, 55, 56, 67 и 68 пойдут в объезд по улице Лайкмаа-бульвару Рявала-Тартускому шоссе-улице Крейцвальда с остановкой Кивисилла, на улице Гонсиори будут делать разворот. В силе остаются и изменения, вызванные ремонтом улицы Тюрнпу.

Участников движения просят запасаться временем и следовать указаниям временных дорожных знаков.