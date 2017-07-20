В понедельник начнется реконструкция таллиннской улицы Кийли

С 24 июля начинается реконструкция улицы Кийли на участке между улицами Таммсааре и Вааблазе, в ходе которой будет создана автостоянка у строящейся церкви Марии Магдалины, сообщает Раэпресс.

На улице появятся асфальтированные тротуары, рядом проляжет велосипедная дорожка. Перекресток улиц Кийли и Сяэзе получит круговую развязку. 33 места для стоянки автомобилей будут созданы у детских садов. После реконструкции разрешенная скорость движения увеличится до 30 км/час.

Длина реконструируемого участка — 525 метров. Срок окончания работ — 10 октября.

Во время реконструкции проезд по улице будет разрешен только местным жителям и оперативному транспорту.