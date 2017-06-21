В понедельник начинается трудовое лето дружинников

В полдень понедельника, 26 июня, на Ратушной площади состоится торжественное открытие трудового лета Эстонской дружины школьников.

А начнутся торжества с шествия от площади Вабадузе, где сбор дружинников к 11 часам, по Старому городу в сторону Ратушной площади, передает Раэпресс. Шествие начнется в 11.45.

Нынче в дружину записались почти 1000 таллинских школьников. Половина из них будет работать в городских отрядах, а другая — за пределами Таллинна.

Нынешний сезон в дружине отличается тем, что вместе будут трудиться и отдыхать школьники из разных регионов Эстонии. Трудовое лето завершится слетом в Тоозиканну 15-17 августа.