21.06.2017, 11:30

В понедельник начинается трудовое лето дружинников


rus.delfi.ee
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Eesti Õpilasmaleva töösuve avamine
Eesti Õpilasmaleva töösuve avamineFoto: Ilmar Saabas

В полдень понедельника, 26 июня, на Ратушной площади состоится торжественное открытие трудового лета Эстонской дружины школьников.

А начнутся торжества с шествия от площади Вабадузе, где сбор дружинников к 11 часам, по Старому городу в сторону Ратушной площади, передает Раэпресс. Шествие начнется в 11.45.

Нынче в дружину записались почти 1000 таллинских школьников. Половина из них будет работать в городских отрядах, а другая — за пределами Таллинна.

Нынешний сезон в дружине отличается тем, что вместе будут трудиться и отдыхать школьники из разных регионов Эстонии. Трудовое лето завершится слетом в Тоозиканну 15-17 августа.

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