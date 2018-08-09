В понедельник изменится организация движения на перекрестке улиц Таммсааре, Тонди и Рахумяэ

По направлению из Мустамяэ в Юлемисте будут открыты две полосы движения, в обратном направлении — одна. Будет разрешен поворот направо с Таммсааре теэ на Рахумяэ теэ и с Рахумяэ теэ на Таммсааре теэ. Выезд на перекресток с улицы Тонди закрыт. Все повороты налево на перекрестке запрещены.

Автобусы маршрутов номер 23 и 61 будут направлены в объезд. На линии номер 23 объезд будет осуществляться в направлении Кадака через улицы Тонди, Линну теэ, Нымме теэ, Таммсааре теэ и Рахумяэ теэ с остановкой ”Вястрику”, а в направлении автовокзала через Рахумяэ теэ, Тервизе, Ретке теэ, Нымме теэ, Линну теэ и Тонди с остановками ”Ластехайгла”, ”Ретке теэ” и ”Вястрику”. Линия номер 61 будет направлена в объезд через Таммсааре теэ, Рахумяэ теэ, Тервизе, Электрони, Рахумяэ теэ, Тэрвизе, со временной остановкой ”Энергия” после перекрестка улиц Рахумяэ и Электрони.

Проектная документация составлена K-projekt OÜ. Строительные работы осуществляются AS TREF Nord. Срок окончания работ в соответствии с договором — 16 сентября. Перекресток будет полностью открыт для движения 31 августа 2018 г.

Просим следовать указаниям временных средств организации дорожного движения!