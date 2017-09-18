В понедельник из-за технических проблем отменены несколько рейсов Nordica

Nordica отменила несколько сегодняшних рейсов из-за поломок самолетов. По словам представителя, это касается только лишь рейсов, которые должны были состояться в понедельник.
По словам директора по коммуникациям и маркетингу Nordica Тоомаса Уйбо, причина отмены рейсов — техническая неисправность, которую обнаружили вчера в одном из самолетов.
”Потому сегодня отменены утренние рейсы в Стокгольм, Санкт-Петербург и Амстердам”, — добавил он.
По его словам, проблема касается лишь сегодняшних рейсов.
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