В понедельник Эстонию посетит президент Литвы Даля Грибаускайте

В понедельник, 5 июня, в Эстонию с двухдневным визитом прибывает президент Литовской Республики Даля Грибаускайте.

Ее сопровождают глава МИД Линас Линкявичюс, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас и заместитель министра обороны Эдвинас Керза, сообщает rus.err.ee.

Президент Литвы встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, спикером парламента Эйки Нестором и премьер-министром Юри Ратасом, передает служба новостей "Радио 4".

Стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, регионального сотрудничества, предстоящее председательство Эстонии в Совете ЕС, а также Восточное партнерство, Brexit, проблемы миграции и другие актуальные темы.

Сегодня в полдень состоится пресс-конференция президентов Эстонии и Литвы, а завтра они откроют конференцию EuroDIG, посвященную теме услуг электронного правительства и госуправления.