05.06.2017, 11:01

В понедельник Эстонию посетит президент Литвы Даля Грибаускайте

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rus.delfi.ee
EST
Dalia Grybauskaite
Dalia Grybauskaite Foto: Ints Kalninš, REUTERS

В понедельник, 5 июня, в Эстонию с двухдневным визитом прибывает президент Литовской Республики Даля Грибаускайте.

Ее сопровождают глава МИД Линас Линкявичюс, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас и заместитель министра обороны Эдвинас Керза, сообщает rus.err.ee.

Президент Литвы встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, спикером парламента Эйки Нестором и премьер-министром Юри Ратасом, передает служба новостей "Радио 4".

Стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, регионального сотрудничества, предстоящее председательство Эстонии в Совете ЕС, а также Восточное партнерство, Brexit, проблемы миграции и другие актуальные темы.

Сегодня в полдень состоится пресс-конференция президентов Эстонии и Литвы, а завтра они откроют конференцию EuroDIG, посвященную теме услуг электронного правительства и госуправления.

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