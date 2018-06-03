03.06.2018, 18:50

В понедельник — День флага Эстонии. Приходите к Длинному Герману!

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Robbie Williamsi otseülekande ettevalmistused õhus
Foto: Andres Putting

В понедельник, 4 июня, в Эстонии отмечается 134 годовщина флага Эстонии. Правление Рийгикогу и Общество эстонского флага приглашают всех желающих на торжественную церемонию поднятия флага, которая начнется в 7:00 утром в понедельник, у подножия башни ”Длинный Герман” в Губернаторском саду. С 14:00–19:00 башня ”Длинный Герман” открыта для всех посетителей.

При музыкальном сопровождении гимна Эстонской Республики флаг будут поднимать представители Таллиннской реальной школы и Общества генерала Йохана Лайдонера.

Перед собравшимися выступят спикер Рийгикогу Эйки Нестор и председатель Общества эстонского флага Юри Трей. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма.

В Губернаторском саду будет выстроен почетный караул из членов Кайтселийта, организации Naiskodukaitse, молодежных организаций Noored Kotkad, Kodutütred, скаутов, гайдов и академических организаций, а также из групп защитников флага разных обществ, объединений и школ.

Выступят оркестр Оборонительных войск и хоры Эстонского общества Женского хорового пения. На выступлении хоров прозвучат ”Hoia, Jumal, Eestit” (композитор Юхан Аавик, слова Александра Леопольда Раудкеппа) и ”Eesti Lipp” (композитор Энн Вырк, слова Мартина Липпа).

Вход на башню ”Длинный Герман” будет открыт с 14:00. Для более слаженной организации посетители получат бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни.

День флага Эстонии отмечается в день годовщины благословения сине-черно-белого флага Эстонского студенческого общества. Первый сине-черно-белый флаг был изготовлен весной 1884 года. 4 июня флаг был освящен в пасторате Отепя. В этом году со дня освящения флага прошло 134 года.

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