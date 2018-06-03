В понедельник — День флага Эстонии. Приходите к Длинному Герману!

Выступят оркестр Оборонительных войск и хоры Эстонского общества Женского хорового пения. На выступлении хоров прозвучат ”Hoia, Jumal, Eestit” (композитор Юхан Аавик, слова Александра Леопольда Раудкеппа) и ”Eesti Lipp” (композитор Энн Вырк, слова Мартина Липпа).

Вход на башню ”Длинный Герман” будет открыт с 14:00. Для более слаженной организации посетители получат бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни.

День флага Эстонии отмечается в день годовщины благословения сине-черно-белого флага Эстонского студенческого общества. Первый сине-черно-белый флаг был изготовлен весной 1884 года. 4 июня флаг был освящен в пасторате Отепя. В этом году со дня освящения флага прошло 134 года.