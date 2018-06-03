В понедельник — День флага Эстонии. Приходите к Длинному Герману!

В понедельник, 4 июня, в Эстонии отмечается 134 годовщина флага Эстонии. Правление Рийгикогу и Общество эстонского флага приглашают всех желающих на торжественную церемонию поднятия флага, которая начнется в 7:00 утром в понедельник, у подножия башни ”Длинный Герман” в Губернаторском саду. С 14:00–19:00 башня ”Длинный Герман” открыта для всех посетителей.
При музыкальном сопровождении гимна Эстонской Республики флаг будут поднимать представители Таллиннской реальной школы и Общества генерала Йохана Лайдонера.
Перед собравшимися выступят спикер Рийгикогу Эйки Нестор и председатель Общества эстонского флага Юри Трей. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма.
В Губернаторском саду будет выстроен почетный караул из членов Кайтселийта, организации Naiskodukaitse, молодежных организаций Noored Kotkad, Kodutütred, скаутов, гайдов и академических организаций, а также из групп защитников флага разных обществ, объединений и школ.