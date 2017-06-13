В понедельник 2 000 пярнуских домохозяйств погрузились во тьму

Читатель Delfi сообщил в редакцию, что в Пярнумаа произошло масштабное нарушение электроснабжения. Без тока остались почти 2 000 домохозяйств в Пярну и окрестностях.

На карте перебоев в электроснабжении Elektrilevi видно, что вчера в девять вечера в летней столице Эстонии и близ нее обесточенными оказались 1 897 домохозяйств.

Ведущий специалист Elektrilevi Вирго Ваабель сообщил, что по состоянию на 19:48 понедельника в пярнуском районе Юлейыэ перебой в подаче электроэнергии коснулся 1 830 клиентов.

”Перебои вызваны тремя одновременно возникшими поломками в сети среднего напряжения”, — объяснил Ваабель.

В большинстве домохозяйств электричество снова появилось к 23:30. А к 02:08 ток подали последним 50 клиентам.